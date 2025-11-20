Tereso Medina, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), reveló cuáles son sus planes en un futuro próximo.

En entrevista con López-Dóriga, Tereso Medina dijo estar interesado en ser el líder de la CTM, además de destacar que los sindicatos deben estar en el diálogo sobre el T-MEC.

¿Quién es Tereso Medina?

Tereso Medina Ramírez, originario de Torreón, Coahuila, es una figura muy importante dentro del sindicalismo mexicano.

No solo ha destacado por su trabajo en la CTM, sino que tiene carrera política dentro del PRI.

¿Quién es Tereso Medina? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Tereso Medina?

Tereso Medina tiene 63 años de edad.

¿Tereso Medina está casado?

No hay información pública que compruebe que Tereso Medina está casado.

¿Tereso Medina tiene hijos?

Se desconoce si Tereso Medina tiene hijos.

¿Quién es Tereso Medina? (Redes sociales)

¿Qué estudió Tereso Medina?

De acuerdo con la información, Tereso Medina estudió la licenciatura en Derecho Laboral en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM y, posteriormente, realizó una maestría en la Escuela Libre de Derecho.

Asimismo, Tereso Medina estudió una carrera técnica en mecánica automotriz, que fue su primer acercamiento con el sector de la industria y, posteriormente, inició su vida como sindicalista.

¿Cuál es la trayectoria de Tereso Medina?

Actualmente, Tereso Medina es el secretario general adjunto de la CTM Nacional y CTM Coahuila, además de director general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Automotriz, Energía y Proveedores.

Tereso Medina inició en el sindicalismo desde joven, aunque también hizo militancia en el PRI, partido por el que obtuvo dos diputaciones en Coahuila y logró llegar al Congreso de la Unión como diputado y después como senador.

De acuerdo con la información, Tereso Medina propone un modelo de Sindicalismo Responsable, con enfoque en modernizar condiciones laborales, temas de vivienda, salud, capacitación, etc.

¿Quién es Tereso Medina? (Redes sociales)

Tereso Medina, secretario general adjunto, busca ser líder de la CTM

Este miércoles 19 de noviembre, Tereso Medina reveló tener aspiraciones para dirigir la CTM; sin embargo, expuso que esto tiene que ser aportar a la unidad nacional de la confederación.

Ante la salud y la avanzada edad Carlos Aceves, la dirigencia de la CTM estaría libre y Tereso Medina mostró su interés, pero expuso que lo primero es honrar el legado y la unidad.

Al dejar ver su interés por la dirigencia de la CTM, Tereso Medina resaltó que es momento de relanzar a la confederación y adaptarla a los nuevos tiempos, pues la tecnología, educación y otros ámbitos han cambiado.