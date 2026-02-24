En el marco del 90 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez asumió la Secretaría General de la central obrera para el periodo 2026-2032.

“El mejor camino es la unidad nacional de la CTM” Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM

El relevo, formalizado durante el XVII Congreso Nacional Ordinario del 24 de febrero de 2026, marca el inicio de una etapa enfocada en la modernización sindical, la internacionalización y el fortalecimiento de la vida interna de la organización, que agrupa a más de 4.5 millones de afiliados.

Tereso Medina anunció la creación de un Consejo Asesor Honorífico encabezado por Carlos Aceves del Olmo.

Nuevas carteras y agenda laboral de Tereso Medina al frente de la CTM

La nueva dirigencia de la CTM informó sobre la reestructura del Comité Nacional con la adición de una nueva Secretaría General Adjunta y la creación de carteras estratégicas destinadas a fortalecer la interlocución institucional y la presencia territorial:

Secretaría de Desarrollo Urbano.

Secretaría de Enlace Institucional y Asuntos Multilaterales.

Secretaría de Vinculación, Gobernanza y Diálogo Social.

Secretaría del Deporte.

Entre las prioridades establecidas para este sexenio destacan la defensa del empleo, el fortalecimiento de las prestaciones, la atención a los retos tecnológicos y el impulso a la jornada laboral de 40 horas. Asimismo, se busca una mayor participación en los procesos vinculados al T-MEC.

Tereso Medina favorecerá la relación con el Gobierno Federal

Respecto a la postura política de la central, Tereso Medina Ramírez refrendó su disposición al diálogo institucional con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Previo a su asunción, el líder sindical había adelantado que buscaría hacer equipo con la presidencia para lograr acuerdos que beneficien al país y a la clase trabajadora.

Contexto y controversias de Tereso Medina

A pesar de contar con el respaldo de importantes federaciones estatales y sindicatos de ramas estratégicas, el ascenso de Medina no ha estado exento de señalamientos.

Críticos y analistas han calificado el proceso de sucesión como “amañado”, argumentando que la convocatoria se limitó a las federaciones estatales y nacionales en lugar de incluir a los más de 1,000 sindicatos que integran la confederación.

Asimismo, se ha debatido sobre su perfil vinculado a las estructuras tradicionales del PRI, mencionando su cercanía con figuras como Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas.

No obstante, sectores que apoyan su gestión destacan que Tereso Medina Ramírez ha demostrado capacidad para legitimar contratos colectivos y mantener la estabilidad laboral incluso en escenarios adversos, posicionándose como un interlocutor entre el capital, el trabajo y el Estado.

Con el lema “¡Unidad y Trabajo!”, la CTM inicia este nuevo periodo con el liderazgo de Tereso Mefdina reafirmando su vocación histórica en la defensa de los derechos de los trabajadores de México.