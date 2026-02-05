El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunció que dejará el cargo tras 10 años en el mismo.

Mediante un comunicado, Carlos Aceves del Olmo agradeció el haberse convertido en el secretario general de la CTM, lo que definió como el mayor honor de su vida que comenzó en 2016.

¿Quién es Carlos Aceves del Olmo? Secretario General de la CTM

Carlos Humberto Aceves del Olmo es un líder sindical y político, integrante del PRI y actual secretario general de la CTM, elegido en 2016; sin embargo, anunció su retiro el 4 de febrero de 2005.

Carlos Aceves del Olmo se convirtió en el secretario del Comité Nacional de la CTM tras la muerte de Joaquín Gamboa Pascoe, debido a su intenso trabajo en asambleas y congresos.

Además de fungir como secretario general de la CTM, Carlos Aceves Del Olmo fue diputado y senador en diversas ocasiones y ejerció otros cargos dentro de la Confederación de Trabajadores de México.

¿Qué edad tiene Carlos Aceves del Olmo?

Nacido en Ciudad de México en 1940, Carlos Aceves del Olmo tiene 85 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Aceves del Olmo?

Se señala que Carlos Aceves del Olmo está casado con Lucía Nieto.

¿Carlos Aceves del Olmo tiene hijos?

Se desconoce si Carlos Aceves del Olmo tiene hijos o sus nombres.

¿Qué estudió Carlos Aceves del Olmo?

Carlos Aceves del Olmo tiene estudios en Economía y Administración por el Centro Cultural del IMSS, así como distintos cursos y diplomados en la materia.

¿En qué ha trabajado Carlos Aceves del Olmo?

Además de ser elegido como secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo ha fungido como consejero del Infonavit, representante obrero de la Condusef e integrante de la Asamblea General del IMSS.

Sin embargo, también ha sido secretario general de distintos sindicatos, entre ellos:

Sindicato Nacional de Productores Eléctricos y Telecomunicaciones

Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, Telefonía, Comunicaciones, Cibernética, Productos Eléctricos, Electrónicos, Similares y Conexos

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

Federación de Trabajadores del Distrito Federal

Entre otros cargos se encuentra el ser delegado del CEN del PRI, partido del que fue consejero político y secretario de acción obrera.

Asimismo, Carlos Aceves del Olmo fue:

Presidente del Congreso del Trabajo

Senador de 2006 a 2012 y de 2018 a 2021

Diputado federal en tres ocasiones

Diputado de la Asamblea Constituyente de la CDMX

Carlos Aceves del Olmo deja la secretaría general de la CTM

Mediante un comunicado, la CTM anunció que finalizará su periodo como secretario general el próximo 23 de febrero 2026, sin reelección derivado de recomendaciones médicas y para pasar tiempo con su familia.

Acorde con lo señalado, Carlos Aceves del Olmo notificó su salida al Comité Nacional de la CTM, al cual instruyó a su vez a iniciar una transición ordenada y con apego a los estatutos con rumbo al Congreso Nacional.

La CTM agradeció a Carlos Aceves del Olmo su compromiso que requirió su tiempo completo, mientras que el líder sindical señaló que ser secretario general fue el mayor honor de su vida.