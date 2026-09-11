La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar la resolución sobre “boletas planchadas” para las elecciones 2027.

La presidenta resaltó que la resolución sobre los términos para anular una boleta no ha quedado clara, por lo que pidió que el INE los explique.

“Debería aclarar el INE porque no entendemos muy bien cuál fue la resolución tiene que ver con la anulación de boletas” Claudia Sheinbaum

INE debe aclarar resolución sobre “boletas planchadas”

Claudia Sheinbaum señaló que el INE debe de aclarar el cambio en los lineamientos que permitiría validar “boletas planchadas”.

De acuerdo con la presidenta, la modificación en los lineamientos no deja claro si se permitirá tomar como válida una boleta que ingrese a las urnas sin ser doblada.

Asimismo, resaltó que se trataría de una resolución que podría permitir que se dé un fraude, al prestarse a que se ingresen varias boletas en las urnas.

“Nosotros mismos dijimos que no deben ser consideradas las boletas que no se doblen porque puede prestarse a un fraude” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que el cambio en el lineamiento sería por cómo se dobla y no directamente a permitir boletas sin doblar, por lo que llamó a aclarar la resolución.

“Parece que lo que resolvió el INE es algo distinto, tiene que ver con el como se dobla la boleta pero sería muy bueno que el INE aclarara exactamente qué cambio en el lineamiento se hizo porque hasta ahora hay cierta confusión” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que el Consejo General del INE aprobara, con 7 votos a favor y 4 en contra, suavizar los lineamientos sobre las boletas para no declararlas nulas.

Con este nuevo procedimiento, encontrar una boleta sin dobleces no significaría que automáticamente el voto quede anulado.