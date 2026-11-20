La diputada de Morena, María Teresa Ealy, respaldó públicamente a la dirigente Ariadna Montiel ante los señalamientos personales externados por el periodista García Soto.

Mediante un mensaje en redes sociales, María Teresa Ealy sostuvo de forma contundente que la labor informativa cuenta con límites éticos que jamás deberían sobrepasarse.

María Teresa Ealy rechaza señalamientos de García Soto contra Ariadna Montiel y su hija

En su mensaje, María Teresa Ealy enfatizó que la libertad de expresión no puede utilizarse como pretexto para transgredir a integrantes de la sociedad, como lo sucedido con Ariadna Montiel.

Al profundizar en sus argumentos, la diputada recordó los principios morales con los que su padre construyó El Universal, asegurando que jamás habría respaldado conductas inapropiadas disfrazadas de ejercicio periodístico.

María Teresa Ealy respalda a Ariadna Montiel ante García Soto (Captura)

Asimismo, remarcó que la libertad de prensa nunca debe servir como escudo para atentar contra la niñez ni para ejercer violencia hacia todas las mujeres.

En su visión, María Teresa Ealy indicó que las libertades comunicativas encuentran un límite insoslayable cuando se intenta justificar la afectación a la dignidad personal.

Finalmente, aseveró que desde su responsabilidad legislativa, continuará con su compromiso de seguir trabajando activamente en la erradicación de toda violencia de género.

Al concluir su mensaje, María Teresa Ealy reiteró que la libertad de expresión constituye un derecho que jamás debe vulnerar a los demás.