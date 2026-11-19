La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, volvió a salir en defensa de su hija al responder al periodista Salvador García Soto, quien la expuso al denunciar un presunto caso de nepotismo en Morena.

No confunda mi decisión de proteger a mi hija con falta de transparencia. Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes, Ariadna Montiel se pronunció sobre los dichos del comunicador, quien la emplazó a actuar con transparencia.

Además, la dirigente nacional de Morena advirtió que su decisión de compartir fotos de su hija no implica que no busque proteger su intimidad, como lo advirtió el mismo García Soto.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel responde a nuevos dichos de Salvador García Soto

El 17 de noviembre, el periodista Salvador García Soto publicó una columna en la que insinuó un posible caso de nepotismo en Morena relacionado con la dirigente del partido, Ariadna Montiel.

En su versión, el nombramiento de Carlos Alonso Castillo Pérez como representante de Morena ante el INE se habría concretado por una relación personal con Ariadna Montiel.

El texto generó la molestia de la dirigente de Morena, quien recrimino a García Soto por involucrar en el tema de su hija menor de edad y tras la respuesta del periodista, Montiel rechazó sus argumentos.

En un segundo mensaje, la dirigente morenista recriminó al comunicador por defender el hecho de mencionar a su hija al invocar un asunto de “transparencia” que, consideró, es totalmente ajeno al caso.

No confunda mi decisión de proteger a mi hija con falta de transparencia. La vida privada de una menor no es una deuda de información que tenga con usted. Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Sobre ello, Ariadna Montiel expuso que no hay nada de opacidad en su decisión de proteger la intimidad de su hija, pues la vida privada de una menor no tiene nada que ver con la supuesta falta de información.

En ese sentido, resaltó que su trayectoria y responsabilidad política sí pueden ser cuestionadas, pero los derechos de una niña no son susceptibles al ejercicio periodístico que ha invocado García Soto.

En el mismo sentido y al pedir congruencia a partir de la experiencia del periodista, Ariadna Montiel exigió que trabaje de forma rigurosa al distinguir hechos acreditados de versiones y especulaciones personales.

Señor @SGarciaSoto, no confunda el ejercicio de la libertad de expresión con una autorización para especular sobre la vida familiar de las personas.



Usted afirma que su columna no involucra a mi hija, pero fue usted quien introdujo públicamente el tema, apoyándose, según sus… https://t.co/dJC8GByCWI pic.twitter.com/PssoMnVtwX — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 19, 2026

Ariadna Montiel lamenta violación a la intimidad de su hija

Al responder a los nuevos señalamientos de García Soto, Ariadna Montiel recriminó que el periodista haya tomado la decisión de violar la intimidad de su hija, una menor de edad.

En torno al punto, la dirigente de Morena indicó que es preocupante que el columnista justifique su actuar al culparla a la ella por compartir ante el público momentos de su vida y entorno familiar.

Resaltó que el hecho de que ella como madre haya compartido fotos con su hija, no significa en ningún sentido que haya renunciado a protegerla en su intimidad.

Mucho menos que al compartir las imágenes en cuestión, haya otorgado una autorización para que “terceros” conviertan “su filiación en materia de controversia política”.