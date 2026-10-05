Claudia Sheinbaum aseguró que tiene la mejor opinión de Tatiana Clouthier y de Clara Luz Flores, quien resultó elegida como coordinadora estatal de Morena en Nuevo León.

“Yo tengo la mejor opinión de Tatiana, de Clara Luz también” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que tiene la mejor opinión de las dos; sin embargo, aseguró que no entrará en la controversia sobre la elección ya que corresponde a Morena y no a la presidenta.

Sheinbaum asegura que tiene “la mejor opinión” de Tatiana Clouthier pese a desacuerdo por coordinación en Nuevo León

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena tener una conversación con Tatiana Clouthier, tras el anuncio de su movimiento #TodosConConciencia tras el desacuerdo por la elección de la coordinación en Nuevo León.

La presidenta aseveró que tiene “la mejor opinión” sobre la ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME); sin embargo, reiteró que las encuestas son lo que valida la decisión del pueblo.

“Que hablen con ella las compañeras de Morena…Yo lo que pienso es que la encuesta es la mejor forma de ver quien puede ser el coordinador o coordinadora” Claudia Sheinbaum

“Yo tengo la mejor opinión de Tatiana”, señaló la presidenta, quien reiteró que también la tiene de Clara Luz Flores, la coordinadora de Morena para Nuevo León en las elecciones 2027.

Sheinbaum se podría reunir con Tatiana Clouthier pero aclara que no tomará partido

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que está en la disposición de recibir a Tatiana Clouthier si la extitular del IME la busca.

“Podemos encontrarnos y platicar” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reiteró que no tomará partido por ella o por Clara Luz Flores, así como por ningún coordinador de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Además. reiteró que estos temas no le corresponden a la presidenta, sino a Morena y en este sentido aseveró que “no se va a meter”.