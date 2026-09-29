Citlalli Hernández aclaró el vínculo de Clara Luz Flores con NXIVM, al señalar que la coordinadora de Morena en Nuevo León “no participó en una secta” de explotación sexual.

“Clara Luz Flores, como muchos otros políticos de todos los partidos, formaron parte de NXIVM. De eso a pertenecer a la secta, hay una gran distancia... Tenemos la certeza de que no participó en una secta” Citlalli Hernández presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena

La presidenta de Elecciones de Morena comentó que el asunto se debatió desde 2021, concluyendo que NXIVM se presentó como un grupo de autoayuda en el que varios políticos y personas formaron parte.

Citlalli Hernández señaló que, aunque Keith Raniere, dueño de NXIVM, lideró una secta sexual, eso no implica que todos sus integrantes, como Clara Luz Flores, hayan participado en actividades ilícitas.

Clara Luz Flores no apareció en listas de mexicanos ligados a secta de NXIVM: Citlalli Hernández

Durante conferencia de prensa del CEN de Morena, Citlalli Hernández negó que Clara Luz Flores se viera implicada en los abusos de mujeres, ya que, en un inicio, NXIVM se presentó como un grupo de autoayuda.

Incluso, señaló que su nombre no aparece en la lista de personas ligadas a la secta, como sí lo fueron en su momento personas vinculadas a medios y a la familia Salinas Pliego.

“Los nombres de los mexicanos que parecía, que sí participaron en la secta, pues son del nivel -si no me equivoco- ligados al Norte, al Reforma, a la familia de Salinas Pliego” Citlalli Hernández presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena

No obstante, Citlalli Hernández reconoció que quizá el error de la coordinadora de Morena fue negar su participación en los grupos de autoayuda, posiblemente por temor al escrutinio público.

Por su parte, Ariadna Montiel defendió que Clara Luz Flores obtuvo un resultado contundente en las encuestas, por lo que su designación en Nuevo León fue “voluntad del pueblo”.

Agregó que “en la vida pasan muchas cosas” y ejemplificó el caso de militantes provenientes de otros partidos políticos, que dejaron su pasado para asumir el proyecto de la Cuarta Transformación.

Clara Luz Flores Carrales tomó protesta como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nuevo León (Camila Ayala Benabib)

NXIVM: de los cursos de superación personal a una organización criminal

NXIVM fue una organización fundada en 1998 por Keith Raniere, que se presentaba como un grupo dedicado al desarrollo personal, ofrecía cursos y talleres.

Con el tiempo, aparecieron denuncias de manipulación, explotación y abuso, revelando que las mujeres fueron sometidas a prácticas coercitivas y utilizadas por los líderes del grupo.

En 2019, Keith Raniere fue declarado culpable en Estados Unidos de varios delitos, incluido tráfico sexual. Recibió una condena de 120 años de prisión.