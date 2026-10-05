Manuel Clouthier aseguró que su hermana, Tatiana Clouthier, es ingenua por no considerar cómo se realizó la designación de la coordinadora de Morena en Nuevo León.

Ante la designación de Clara Luz Flores, el también político señaló que esta se habría realizado con un señalamiento desde la presidencia de la República.

Asimismo, criticó que Tatiana Clouthier no crea que esta designación haya tenido el apoyo o el señalamiento de Claudia Sheinbaum.

“Qué ingenuidad”: Manuel Clouthier critica apoyo de Tatiana a la 4T

Manuel Clouthier mostró su molestia con la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León, cargo al que aspiraba su hermana Tatiana Clouthier.

De acuerdo con el político, su hermana parece no querer creer que Claudia Sheinbaum “tuvo que ver” con esa designación.

“Deveras Tatiana cree que la Presidente Claudia Sheinbaum no tuvo que ver con la designación de la Coordinadora del Movimiento de Morena en NL ? Que ingenuidad , por favor !!!” Manuel Clouthier

Esto luego de que Tatiana Clouthier anunciara que continuará apoyando a la Cuarta Transformación sin buscar ningún otro cargo.

Asimismo, la ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), señaló que mantendrá su trabajo para “transformar a Nuevo León” con el movimiento #TodosConConciencia para dar la bienvenida a la revolución de las conciencias en el estado.

Con este anuncio, Tatiana Clouthier asegura que ella y su equipo reconocen los avances con la llegada de la Cuarta Transformación a Nuevo León y reiteró su apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum.