En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) fue detenido un pasajero proveniente de Texas, Estados Unidos. Autoridades encontraron dos armas de fuego entre su equipaje.

Mediante un comunicado compartido este jueves 19 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la detención de un hombre de nacionalidad extranjera, quien de momento no ha sido identificado.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos estipulan que el transportar armas de fuego requiere autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo ninguna circunstancia puede llevarse en el equipaje de mano.

AICM informa un pasajero detenido por transportar armas de fuego desde Texas

La SSPC dio a conocer que personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvo a un hombre de nacionalidad extranjera tras realizar labores de inspección y verificación en la Terminal 2 del AICM.

La detención en el AICM se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina tras detectar en el interior del equipaje dos armas de fuego de diferentes calibres, los cuales no fueron especificados por la SSPC.

Tras la detección, se llevó a cabo una inspección minuciosa del equipaje, por lo que el pasajero fue detenido en el AICM, las armas de fuego aseguradas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades del AICM sólo han dado a conocer que el detenido proviene de Texas, Estados Unidos, sin aclarar si se trataría de un nacionalizado de dicho país.

Y destacaron que con la detención en el AICM, la Secretaría de Marina y la ANAM, junto con las autoridades del Gabinete de Seguridad, refrendan su compromiso de fortalecer la inspección y la vigilancia en pro de la seguridad.

AICM detiene a pasajero que transportaba dos armas de fuego desde Texas (SSPC)

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el detenido podría pasar entre 3 y 15 años de prisión, dependiendo de si se trata de sólo posesión o estaba buscando introducirlas al país, además del calibre de las mismas.

En caso de que las armas sean de introducción clandestina y además pertenezcan a la rama de uso exclusivo del Ejército —lo que no fue especificado— la pena de cárcel puede ir hasta los 30 años más multas.