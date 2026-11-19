Atlas tendría planeado hacer una oferta para regresar a Edson Álvarez a la Liga MX, de cara al torneo de Clausura 2027.

Aunque por ahora se trata de un trascendido, la realidad es que el nuevo proyecto del Atlas está respaldado por el soporte económico suficiente para convencer a Edson Álvarez de ponerse la playera rojinegra.

Atlas busca un jugador estrella para reforzar su mediocampo

Atlas busca un jugador estrella para reforzar su plantilla, de preferencia en el mediocampo, y el nombre de Edson Álvarez se suma al de Erik Lira, quien fue manejado como posibilidad rojinegra hace unas horas.

Se sabe que la prioridad de la directiva rojinegra es fichar a Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, ubicándose en segundo lugar de preferencia Edson Álvarez.

Edson Álvarez necesita jugar con más frecuencia en su equipo (Adrian Macias / MEXSPORT)

Factores que facilitarían el regreso de Edson Álvarez a la Liga MX

La inactividad de Edson Álvarez en el futbol de Inglaterra sería uno de los factores que facilitarían el regreso del jugador mexicano a la Liga MX con el Atlas.

Edson Álvarez, quien juegan con el West Ham United en la segunda división inglesa (Championship), solo ha disputado 75 minutos en un partido de la Copa de la Liga en agosto.

Estar en el radar de la Selección Mexicana es un objetivo de Álvarez, quien necesita tener mayor actividad para ser considerado por Rafael Márquez.

Edson Álvarez tiene contrato vigente hasta junio de 2028 y el precio de su carta ronda los 15 millones de dólares.