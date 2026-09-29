Mariana Rodríguez reaccionó al nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027.

A través de una historia en Instagram, la llamada “Chabacana Mayor” utilizó la canción de Shakira con BZRP Music Session 53 para expresar su postura, colocando versos con imágenes de Clara Luz Flores y del alcalde Adrián de la Garza.

Aunque se especula sobre una posible candidatura de Mariana Rodríguez por Movimiento Ciudadano, el partido aseguró que respetará los tiempos electorales.

Mariana Rodríguez reacciona a Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León

Las elecciones 2027 trajeron consigo la decisión de Morena a anunciar coordinadores estatales por la transformación, siendo que en Nuevo León quedó Clara Luz Flores, según las encuestas de partido.

Aunque de forma oficial, Morena no ha mencionado que los coordinadores serán sus candidatos para las elecciones 2027, analistas ven esto como una artimaña para adelantar campañas electorales.

Ante ello, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador por Movimiento Ciudadano (MC) de Nuevo León, Samuel García, reaccionó a la decisión de Morena sobre Clara Luz Flores para ser la posible candidata por la gubernatura.

Con una historia en Instagram, Mariana Rodríguez decisión que la canción de Shakira ft BZRP Music Session 53 sería la ideal para describir su sentimiento hacia la elección de Clara Luz Flores.

Incluso, Rodríguez colocó la canción en el verso donde Shakira menciona “tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena”, colocando la foto de Clara Luz Flores.

Mariana Rodríguez dedica Music Session 53 de Shakira y BZRP a Clara Luz Flores. (@marianardzcantu)

Por otra parte en el verso que menciona “es igualita que tú”, Mariana Rodríguez añadió la foto de Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey.

Mariana Rodríguez dedica Music Session 53 de Shakira y BZRP a Adrián de la Garza. (@marianardzcantu)

Sin embargo, eso no fue todo, pues Mariana Rodríguez también compartió su respuesta a un seguidor que le pidió su opinión, apuntando “escuchamos pero no juzgamos”.

Mariana Rodríguez reacciona a la elección de Morena por Clara Luz Flores para Nuevo León. (@marianardzcantu)

Entre el escrutinio público, se dice que Mariana Rodríguez buscaría ser candidata a la gobernación de Nuevo León por MC. Sin embargo, el partido político dijo que iba a respetar los tiempos electorales, por lo que será en enero-febrero 2027 que se conozca la decisión final.