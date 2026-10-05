La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este lunes 5 de octubre que las aspiraciones personales no deben provocar conflictos internos tras las recientes disputas dentro del partido Morena.

“Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa” Claudia Sheinbaum

Esta postura surgió a raíz de los reclamos de figuras políticas como Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Tatiana Clouthier en Nuevo León sobre los procesos de selección de coordinadores estatales.

Claudia Sheinbaum defendió el uso de encuestas como el método más confiable para conocer la opinión pública y definir candidaturas con base en el respaldo ciudadano rumbo a las elecciones 2027.

Claudia Sheinbaum defiende el método de encuestas y lanza mensaje a Salgado Macedonio sobre ambiciones personales

Ante la petición del senador con licencia Félix Salgado Macedonio de realizar una “encuesta espejo” para medir su respaldo en Guerrero tras la designación de Beatriz Mojica, Claudia Sheinbaum afirmó que las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa.

Claudia Sheinbaum sostuvo que “el mejor aliado es el pueblo”, pues ellos al final tienen la última palabra.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum defendió el método de la encuesta al considerarlo el idóneo para conocer la opinión de la gente cuando no hay elección directa.

“Por eso digo, el mejor aliado es el pueblo y la mejor manera de saber qué opina la gente cuando no hay ya una elección directa, pues es una encuesta. Una encuesta” Claudia Sheinbaum

Enfatizó que las candidaturas y resoluciones internas son responsabilidad de la dirigencia de Morena (encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández) y no del Poder Ejecutivo.

Se mostró confiada del trabajo de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández y destacó que ellas son muy buenas.

“Es mi opinión, pero pues ya además creo que Citlalli y Ariadna también son de primera. Fíjense, puras mujeres. Citlalli y Ariadna son muy buenas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum finalizó que cualquier disputa con las encuestas rumbo a las elecciones 2027, no le corresponde a ella y no se va a meter en polémica ya que es asunto del partido.

“Pero ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí. Y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la presidenta, es asunto del partido” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Salgado Macedonio que provocó que Claudia Sheinbaum le mandara un mensaje sobre ambiciones personales?

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio exigió a la dirigencia de Morena realizar y hacer públicos los resultados de una medición o encuesta paralela en Guerrero.

Durante una transmisión en vivo, declaró que buscaba demostrar que contaba con mayor afinación y respaldo entre la gente del estado en comparación con Beatriz Mojica Morga, quien fue nombrada coordinadora estatal de Morena.

Afirmó haber acordado la realización de esta medición directamente con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Sostuvo que fue incluido en dicha encuesta espejo y que obtuvo ventaja sobre los demás perfiles evaluados.

Reconoció que esta encuesta paralela no tenía validez oficial para cambiar el nombramiento formal de Beatriz Mojica, pero insistió en su difusión para evidenciar el peso de su equipo y convocatoria.