Carlos Bautista Tafolla aseguró que teme que le “siembren algo” al celular de Carlos Manzo para afectar al Movimiento del Sombrero.

“Desde el principio, desde el día uno entregamos los celulares, pero por qué diez meses después…qué nos asegura que no le quieren sembrar algo para destruir el movimiento en su celular” Carlos Bautista Tafolla

Luego de que Juan Manzo señalara a Grecia Quiroz de no cooperar en las investigaciones, el diputado local aseveró que sí se entregaron los celulares desde el primer momento.

Sin embargo, no se dejaron en posesión de las autoridades por miedo a que se sembrara algo “para destruir el movimiento”.

Asimismo, resaltó que sólo entregarían los teléfonos de Carlos Manzo a Omar García Harfuch por la confianza que existe hacia él.

Tafolla reitera desconfianza a las autoridades; entregarían los celulares a Harfuch

Carlos Bautista Tafolla señaló que existe desconfianza a las autoridades del estado de Michoacán desde el Movimiento del Sombrero.

Por ello, Grecia Quiroz no ha entregado los teléfonos celulares; sin embargo, desde el movimiento sí estarían dispuestos a dárselos a un funcionario de confianza como Omar García Harfuch.

“Si tú me dijeras: oye, pues lo va a recibir Omar García Harfuch, que es una persona en la que yo confío, pues yo le diría, no, pues adelante” Carlos Bautista Tafolla

Asimismo, resaltó que la desconfianza es general dentro de su movimiento y recordó que cuando dejó su propio teléfono pidió que lo revisaran en su presencia, pero sólo se lo quitaron.

En este sentido, reiteró que el temor es que se “siembre” algo en los teléfonos o que se borren datos relevantes.

Esto luego de que Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, asegurara que Grecia Quiroz no sólo no está cooperando en el caso sino que oculta información para resolver el asesinato del alcalde de Uruapan.