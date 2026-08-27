Juan Manzo acusó a Grecia Quiroz de ocultar información que podría esclarecer el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Grecia Quiroz no ha cooperado con la investigación, al no permitir que la Fiscalía del Estado revise los celulares.

Asimismo, señaló que la alcaldesa de Uruapan está haciendo uso político del asesinato de Carlos Manzo.

Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de esconder celulares de Carlos Manzo; “bolsearon” su cadáver

De acuerdo con Juan Manzo, Grecia Quiroz no ha querido cooperar con las autoridades en la investigación del asesinato de Carlos Manzo al esconder sus celulares.

Asimismo, resaltó que Esteban Constantino, por órdenes de Quiroz, “bolseó” el cadáver de Carlos Manzo para recuperar los celulares.

“Las versiones de cómo obtuvieron el celular de Carlos Manzo, que estuvo en la escena del crimen y que prácticamente lo bolsearon, bolsearon el cadáver de Carlos Manzo y es fuerte lo que digo, para obtener el celular por indicaciones de Grecia” Juan Manzo

Grecia Quiroz respondió que los celulares de Carlos Manzo no estaban en posesión del entonces alcalde el día de su asesinato sino en las de Esteban Constantino.

Asimismo, resaltó que Carlos Manzo era distraído y no siempre tenía sus celulares con él pero tenía la confianza de dejarlos con Constantino, secretario de Obras Públicas, o con ella.

Juan Manzo aseveró que Grecia Quiroz ha realizado “claras obstrucciones de la justicia” para su hermano.

El subsecretario resaltó que la alcaldesa se resistió a entregar los celulares “no aportar estos elementos” para la investigación.

Asimismo, aseveró que Grecia Quiroz alteró la escena del crimen cuando pidió los teléfonos celulares tras el asesinato de Carlos Manzo y señaló que pedirá a la FGR atraer el caso e investigar las irregularidades.

“Por eso voy a pedir a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso y retome todas estas inconsistencias de la investigación” Juan Manzo

Grecia Quiroz usa el caso de Carlos Manzo de manera mediática: Juan Manzo

Por otra parte, Juan Manzo aseguró que Grecia Quiroz está utilizando el asesinato de Carlos Manzo de manera mediática para proyectarse como figura pública.

“Toma el tema de Carlos como una cuestión meramente mediática que le da proyección pero no contribuye” Juan Manzo

Señaló que el asesinato de su hermano ha tenido un gran impacto en las proyecciones electorales del Movimiento del Sombrero.

Asimismo, señaló que no permitirá que las investigaciones se conduzcan “únicamente por Grecia Quiroz, por su proyección mediática, sus intereses políticos, sino que se tiene que abundar totalmente”.