Guadalupe Taddei concluyó su proceso de salida en el Instituto Nacional Electoral (INE, ya que mediante un representante y por escrito, hizo entrega de las actas de su gestión, explicó Blanca Cruz.

La consejera presidenta interina del INE dio a conocer los detalles sobre el proceso de entrega-recepción y el estatus administrativo a 16 días de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia ante la Cámara de Diputados.

Por lo mismo, el INE actualmente está en la parte de la recepción y análisis de la documentación presentada por la exconsejera, aunque el mismo es actual competencia del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto.

Guadalupe Taddei entrega por escrito las actas del INE fuera del plazo reglamentario

Blanca Cruz abordó el proceso administrativo tras la salida de Guadalupe Taddei, que concluyó una vez que la exconsejera entregó las actas del INE durante su gestión.

Esto habría ocurrido fuera de tiempo, por lo que la presidencia del INE notificó al OIC que estaba fuera de plazo y solicitaba a las áreas correspondientes la entrega de las actas.

La presidenta del INE añadió que las actas fueron entregadas físicamente, aunque no habría sido Guadalupe Taddei quien lo hizo, sino un representante, por lo que el OIC sólo les notificó que ya las habrían recibido.

Añadió que el INE está llevando el proceso de entrega-recepción de acuerdo con la normativa del OIC, que de momento no se ha pronunciado ni ha brindado detalles sobre las actas entregadas por Guadalupe Taddei.

El OIC tendrá un plazo de 30 días hábiles —posteriores a la entrega de las actas cuya fecha se desconoce—, para revisar el contenido y encontrar inconsistencias, faltantes o posibles desvíos y pedir aclaraciones a la exconsejera.

Por dicha razón es que hasta este martes 10 de noviembre, el OIC o la Auditoría Superior de la Federación no han realizado el aseguramiento de las oficinas de Guadalupe Taddei, aunque reiteró la apertura del INE ante cualquier requerimiento.