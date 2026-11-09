La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha informado que por primera vez en su historia informantes colaborarán sobre el caso de investigación de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Colaboración de informantes con la ASF ante las investigaciones de corrupción en el INE con los que podrían reducir sanciones.

“Por primera vez la #ASF se encuentra colaborando con informantes que, a través de la aportación de documentación y diversos elementos, buscan ser beneficiados con la reducción de sanciones”. ASF

Corrupción en el INE: informantes colaborarían con la ASF para reducir sanciones (ASF )

Informantes ya han entregado testimonios y documentos a la ASF sobre implicados en corrupción en el INE

La ASF ha detallado que los informantes que han colaborado ya entregarón testimonios y documentos sobre implicados en corrupción en el INE.

Se detalló que entre los elementos recabados por la ASF destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.

Con ello, la ASF ha podido documentar indicios en el caso de corrupción en el INE identificando beneficiarios de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores en favor de sus propios intereses.

Según Latinus, al menos tres personas vinculadas a las empresas proveedoras son las que colaborarían con la ASF para una reducción de sanciones en el caso de corrupción en el INE.

Para finalizar, la ASF apuntó que se continuará las investigaciones sobre el caso de corrupción en el INE con el objeto de identificar a más involucrados, así como el rastreó del destino de los recursos e imponer las responsabilidades correspondientes.