Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), luego de acusar que el empresario se habría beneficiado.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el dueño de Grupo Salinas rechazó haberse beneficiado del Fobaproa y acusó a la presidenta de presentar información incompleta para perjudicar su imagen pública.

Yo no me beneficié (del Fobaproa). Yo les entregué dinero y se lo gastaron en sus tonterías como siempre. Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, Salinas Pliego señaló que los ataques en su contra son una ofensiva de Palacio Nacional para desviar la atención de los verdaderos casos de corrupción que, según él, serían los de Rocha Moya, Guadalupe Taddei, entre otros.

Ricardo Salinas Pliego reacciona a señalamientos de Sheinbaum sobre el Fobaproa (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego niega haber recibido beneficios del rescate del Fobaproa y cuestiona a Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum comparó el caso de Ueno Bank con el del Fobaproa, señalando este tiró al presidente de Paraguay; sin embargo, en México los ciudadanos siguen pagando el desfalco que este dejó.

Sheinbaum señaló que entre los beneficiarios del Fobaproa está Ricardo Salinas Pliego, pues, tras su rescate, el empresario fundó Elektra. Asimismo, cuestionó qué favores se habrían prometido “unos a otros”.

Ante sus acusaciones, Salinas Pliego explicó la historia de Salinas y Rocha, resaltando que después de la devaluación, la empresa acumuló una gran deuda y sus acciones pasaron a cuentas de bancos.

De acuerdo con su versión, durante la crisis económica de 1995, Salinas y Rocha acumuló una deuda de cerca 500 millones de dólares con un sindicato de bancos, entre los que mencionó a Banca Confía, Bancomer y Santander.

Ante la imposibilidad de cubrir los compromisos financieros, los bancos se quedaron con las acciones de la compañía y las pusieron a la venta. En 1999, Salinas logró comprar las acciones por 80 millones de dólares.

La compra la habría hecho a través de Elektra. Según explicó Ricardo Salinas Pliego, los bancos transfirieron al Fobaproa las cuentas por cobrar de los préstamos que la empresa no pudo pagar.

Con este contexto, Salinas Pliego sostuvo que su operación no representó un beneficio personal del rescate bancario, sino que aportó recursos para reducir las pérdidas de las instituciones financieras.

Por lo anterior, pidió a Sheinbaum abrir los expedientes del Fobaproa y consultar la documentación ante las autoridades correspondientes para identificar quiénes fueron los beneficiarios del rescate.