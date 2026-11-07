El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusa presuntas irregularidades y posibles conductas constitutivas de delito.

Por medio de un comunicado, la autoridad electoral informó que busca que se investigue el ejercicio de recursos públicos por los contratos emitido bajo la administración de Guadalupe Taddei.

Cabe destacar que debido a las presuntas irregularidades el INE presentó 6 denuncias ante la FGR en las que señala a Taddei, José Alfredo Hernández Casillas y otros presuntos implicados en los hechos.

INE (Especial)

Denuncia INE presuntas irregularidades en ejercicio de recursos públicos ante la FGR

El caso de las irregularidades en los contratos del INE sigue en proceso, pues ahora el Órgano Interno de Control (OIC) presentó una denuncia formal ante la FGR por los hechos.

Po medio de dicho recurso que se presento el viernes 6 de noviembre, el OIC del INE busca que se investiguen posibles delitos relacionadas con el ejercicio de recursos públicos.

Aspectos de las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

En su comunicado, la autoridad electoral resaltó que la denuncia quedó radicada ante la autoridad, debido a que responde a su obligación de salvaguardar la legalidad y la transparencia.

En el mismo sentido, apuntó que su intención es que se realice una correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.

Finalmente, el INE sostuvo que las acciones que se emprenden tienen el fin de reafirmar su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos.

INE presentó 6 denuncias; Taddei y Hernández Casillas entre los señalados

Al informar sobre las acusaciones, el OIC del INE revelo que en total fueron seis denuncias penales las que presentó ante la FGR contra funcionarios, exfuncionarios y empresas del organismo electoral.

Estas seis denuncias incluyen presuntos delitos como uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.

En torno a las presuntas irregularidades de denuncias se ha informado que el OIC del INE señala a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como el contratista Alfredo Hernández Casillas.

Además, también se vinculan a empresas que obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos, por lo que acusa a ocho personas servidoras públicas y a una persona moral.