El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una denuncia contra Guadalupe Taddei, así como contra proveedores y exfuncionarios relacionados con las presuntas anomalías durante su gestión.

De acuerdo con Reforma, el Consejo General del INE está analizando un documento para investigar los procedimientos de contratación de proveedores, así como la asignación de recursos.

De acuerdo con esta propuesta, se analiza denunciar a Guadalupe Taddei por al menos cinco delitos.

INE prepara denuncia contra Taddei por delitos como tráfico de influencias y ejercicios abusivo de funciones

El Consejo General del INE analiza la propuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos del instituto para denunciar a la ex consejera presidenta por los delitos de:

enriquecimiento ilícito: investigación de cuentas de funcionarios del INE relacionados. peculado: por “distraer” recursos públicos para favorecerse o a empresarios. tráfico de influencias: promoción o gestión ilícita de negocios públicos e intervención de particulares. ejercicio abusivo de funciones: otorgamiento ilícito de contratos y actos jurídicos que produzcan beneficios económicos para sí mismos o para terceros. uso ilícito de atribuciones: por la entrega ilícita de contratos, adquisiciones y/o servicios públicos.

Los y las consejeras del INE podrían presentar la demanda para investigar las presuntas irregularidades en procedimientos de:

contratación de servicios

prestación de servicios

asignación de recursos

operaciones económicas

Este documento de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE también analiza denunciar a los exfuncionarios relacionados con dichas prácticas y los proveedores beneficiados por la comisión de dichos delitos.

Guadalupe Taddei favoreció deliberadamente a proveedores, señala INE

Por otra parte, la propuesta señala que se denunciará a Guadalupe Taddei no solo por las irregularidades en contrataciones, sino por haber buscado, deliberadamente, favorecer a proveedores.

Por otra parte, los consejeros esperan a conocer si entre las empresas sancionadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ofrecen algún servicio al INE en la actualidad para analizar alguna posible afectación.