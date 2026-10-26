Víctor Hugo Carvente Contreras se encuentra bajo reflectores en medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, debido a su responsabilidad al frente del Órgano Interno de Control, la instancia encargada de vigilar el uso de recursos y la actuación administrativa dentro del INE.

Con experiencia en auditoría, fiscalización y combate a la corrupción, Víctor Hugo Carvente Contreras ha desarrollado su carrera en distintas instituciones públicas federales y capitalinas.

Su papel cobra relevancia ante los cuestionamientos y denuncias que actualmente rodean a la estructura directiva del INE.

Fue nombrado como contralor interno del INE por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.

¿Quién es Víctor Hugo Carvente Contreras? Director del OIC del INE

Víctor Hugo Carvente Contreras es un politólogo y actual director del Órgano de Control del INE.

Entre las funciones de Víctor Hugo Carvente Contreras están revisar, controlar e investigar los ingresos y egresos del patrimonio del INE.

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE (INE)

¿Qué edad tieneVíctor Hugo Carvente Contreras?

No se tiene información de la edad Víctor Hugo Carvente Contreras.

¿Quién es la esposa deVíctor Hugo Carvente Contreras?

Se desconoce el nombre de la pareja deVíctor Hugo Carvente Contreras.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Hugo Carvente Contreras?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tieneVíctor Hugo Carvente Contreras?

No hay información si Víctor Hugo Carvente Contreras tiene hijos.

¿Qué estudióVíctor Hugo Carvente Contreras?

Víctor Hugo Carvente Contreras es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.

Es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Tiene una especialidad en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una maestría en Políticas Anticorrupción.

¿En qué ha trabajadoVíctor Hugo Carvente Contreras?

Víctor Hugo Carvente Contreras es director del OIC del INE desde 2024, cuando recibió el cargo en la Cámara de Diputados.

Previo a este cargo, Víctor Hugo Carvente Contreras fue titular de auditoría en la alcaldía Tláhuac y contralor interno de las alcaldía Magdalena Contreras y Xochimilco.

Fue titular en el Servicio de Administración Tributaria y titular de Auditoría en la Lotería Nacional.