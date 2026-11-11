Una denuncia de Rosario Robles colocó a su hija, Mariana Moguel, en el centro de la atención pública tras los incidentes registrados durante los bloqueos en la autopista México-Puebla.

Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal Rosario Robles

La exsecretaria de Desarrollo Social federal aseguró que la también política fue víctima de una agresión cuando intentaba transitar por la vialidad afectada por las protestas.

Según su versión, los manifestantes obligaron a su hija Mariana Moguel a descender de su vehículo en medio de un ambiente de tensión.

Rosario Robles reporta que su hija Mariana Moguel fue agredida en bloqueos en la México-Puebla

El martes 10 de noviembre se registró un bloqueo en la autopista México-Puebla en el que familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla exigieron la destitución inmediata del director.

Durante las manifestaciones que se realizan a la altura del kilómetro 108, en el municipio de San Miguel Xoxtla, la exdiputada capitalina, Mariana Moguel vivió momentos de tensión debido a que fue abordada por los manifestantes.

Así lo reveló su madre la exfuncionaria federal, Rosario Robles, quien denunció que su hija fue obligada a bajar de su automóvil por varias de las personas que participaban en la movilización.

Rosario Robles sobre la agresión a su hija Mariana Moguel (@Rosario_Robles_/X)

Al lanzar un reclamo contra presidencia de la República por la situación de riesgo, Rosario Robles explicó que los manifestantes obligaron con lujo de violencia a que Mariana Moguel descendiera de su unidad.

Tras advertir que los responsables de los hechos incendiaron vehículos durante el bloqueo en la autopista México-Puebla, la extitular de Sedesol sentenció que por ese tipo de hechos el país se cae “a pedazos”.

Rosario Robles reporta que su hija está bien tras ser agredida

Luego de que denunciar que su hija Mariana Moguel fue víctima de una agresión durante los bloqueos en la autopista México-Puebla de este 10 de noviembre, Rosario Robles afirmó que la también política está bien.

En una segunda publicación extendió un agradecimiento a quienes dijo, le hicieron llegar mensajes y llamadas de preocupación luego de que denunció lo ocurrido.

Al señalar sin mayores detalles que Mariana Moguel se encuentra bien, Rosario Robles criticó el tema de la seguridad en México, pues dijo que el incidente es la realidad que se vive en las carreteras del país.