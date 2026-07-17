El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 39 réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado a las 08:48 horas de hoy 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

39 replicas se han registrado tras el sismo magnitud 7.4 en Chiapas, informa SSN (Especial)

Con corte a las 10:00 horas, las 39 réplicas se contabilizaron en apenas una hora y 12 minutos, con magnitudes que oscilaron entre 4.5 y 6.5. La más fuerte alcanzó 6.5 grados.

El SSN informó que los temblores continúan registrándose después de las 10:00 horas, manteniendo la vigilancia en la región.

SSN: sismos en Huixtla serían réplicas del de 7.4 en Ciudad Hidalgo

Arturo Iglesias Mendoza, jefe del SSN, dijo que los sismos en ciudades diferentes como Huixtla, Chiapas, podrían ser réplicas del de mayor magnitud de 7.4 en Ciudad Hidalgo.

El geofísico dijo a Telediario que el sismo de 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue “de magnitud importante” y que se sintió de manera fuerte en el punto del epicentro.

Además, detalló que las réplicas se caracterizan por tener una intensidad menor y su frecuencia depende de la profundidad y de las placas tectónicas de la zona.

SSN descarta peligro en CDMX por sismo en Chiapas

Arturo Iglesias Mendoza, titular del SSN, dijo en entrevista que a pesar de la gran magnitud y sus réplicas, la distancia impidió que se sintiera en la Ciudad de México (CDMX).

A diferencia de los sismos registrados en otros estados como Guerrero o Oaxaca, en este caso “las ondas se atenuaron de manera rápida”.

“Para el centro del país el peligro asociado es bajo”, dijo para este sismo del 17 de julio.