La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre la activación de protocolos de emergencia tras el sismo de magnitud 7.4 localizado al suroeste de Chiapas.

Aunque el movimiento telúrico se percibió con distintas intensidades, las autoridades confirman que no se registraron daños materiales ni víctimas en los reportes preliminares.

Protección Civil subrayó la respuesta inmediata que se activó, que incluye la supervisión técnica de zonas urbanas y rurales para garantizar la seguridad ciudadana.

Protección Civil informa que hasta el momento no se reportan daños tras sismo de magnitud 7.4 en Chiapas

Tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el 17 de julio con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que no se reportan daños.

Protección Civil: sin daños tras sismo de magnitud 7.4 en Chiapas (@azucenau / X )

Se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación, monitoreo y respuesta oportuna en la región.

La CNPC estableció comunicación directa con las unidades estatales y municipales para salvaguardar a la población y evaluar de forma integral la infraestructura.

Hasta el momento no se reportan daños derivados del movimiento telúrico. No obstante, los tres órdenes de gobierno iniciaron recorridos de supervisión técnica en zonas urbanas y comunidades rurales para inspeccionar inmuebles, vialidades y servicios básicos.

La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas informó que el sismo se percibió de manera moderada y no se han registrado afectaciones.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Tabasco reportó que el movimiento fue ligero en distintos municipios, sin daños o incidentes relacionados.

Pese que hasta el momento no se reportan daños, las autoridades enfatizaron la importancia de que la población se mantenga informada exclusivamente a través de canales oficiales mientras concluyen las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

Aunque no se reportan daños tras el sismo en Chiapas, SEMAR recomendó a la población mantenerse alejada de las playas

Por su parte la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de su Centro de Alertas de Tsunamis, reportó variaciones importantes en el mar tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas.

Se identificaron cambios en las condiciones del oleaje y en el nivel del mar por lo que fue emitido un aviso preventivo y un boletín de alerta para la región costera.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados de las playas y atender estrictamente las indicaciones oficiales y de navegación.

Se mantiene un monitoreo constante en la zona con el fin de garantizar la seguridad de la navegación y de todas las actividades costeras.