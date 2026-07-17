La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo de magnitud 7.4 registrado el 17 de julio en Chiapas dejó “saldo blanco”, sin víctimas fatales ni daños estructurales graves.

La titular del organismo, Laura Velázquez Alzúa, detalló que se activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y respuesta, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

CNPC reporta más de 60 réplicas y saldo blanco tras sismo en Chiapas (@CNPC_MX / X )

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó la ocurrencia de 60 réplicas y pidió a la ciudadanía mantener la calma y alejarse de las costas ante el riesgo de corrientes marítimas intensas.

CNPC reporta “saldo blanco” tras sismo de magnitud 7.4 en Chiapas

Tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio, con epicentro en el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un reporte de “saldo blanco”.

Hasta el reporte de las 11:00 horas, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, ratificó que no se tiene registro de daños de consideración en inmuebles públicos o privados, ni de personas fallecidas o lesionadas de gravedad.

Se activaron de forma inmediata los protocolos de actuación, monitoreo y respuesta oportuna, estableciendo comunicación directa con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para salvaguardar a la población.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se registraron 60 réplicas hasta las 11:00 horas, siendo la más intensa de magnitud 6.5.

Los tres órdenes de gobierno iniciaron recorridos de supervisión técnica en zonas urbanas y comunidades rurales para evaluar la infraestructura estratégica, lo que incluye hospitales, carreteras y zonas habitacionales

Desde el inicio de la emergencia, la CNPC estableció comunicación con las dependencias regionales para realizar una evaluación integral de las condiciones de la infraestructura y salvaguardar a la población.

Autoridades piden a la población a que mantenga la calma tras las constantes réplicas registradas en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a los ciudadanos para que se mantengan tranquilos y resguardados en sus casas debido a la presencia constante de réplicas.

Se recomendó estrictamente a la población mantenerse alejada de las playas, esto se debe a que la Secretaría de Marina (Semar) emitió avisos preventivos por variaciones en el nivel del mar, el oleaje y la posible presencia de corrientes fuertes.

Autoridades han pedido a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes gubernamentales y oficiales para evitar rumores y estar al tanto de cualquier contingencia o nuevas réplicas.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir todas las instrucciones emitidas por las unidades de Protección Civil locales y estatales mientras concluyen las labores de inspección técnica en la región.

Hasta el momento, el monitoreo permanente ratifica la ausencia de afectaciones mayores, aunque las inspecciones continúan para descartar cualquier riesgo derivado del movimiento telúrico y sus réplicas.