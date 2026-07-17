Claudia Sheinbaum llamó a evitar las playas de Chiapas y Tabasco tras el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo registrados la mañana del 17 de julio de 2026.

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Siguiendo la recomendación de la Secretaría de Marina, se activó una alerta de tsunami vigente por seis horas, hasta las 16:00 horas.

La presidenta de México informó que no se reportan daños en las entidades afectadas y destacó la importancia de atender los protocolos de Protección Civil.

Sheinbaum descarta daños en Chiapas y Tabasco por sismos

Clauda Sheinbaum dijo que tras hablar con los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y de Tabasco, Javier May, se descartan daños en esas entidades relacionados a sismos.

La presidenta informó que se activaron protocolos de Protección Civil en entidades colindantes.

Además, dijo que se hacen recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.

Alerta de tsunami por sismos en Chiapas

Cabe recordar que al término de su conferencia mañanera, el gobierno de Claudia Sheinbaum señaló riesgo de posible tsunami.

No obstante, la variación en el nivel del mar podría ser de medio metro, de acuerdo con o dicho en ese momento por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.