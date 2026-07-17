Un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Chiapas sacudió el sur de México durante la mañana del viernes 17 de julio de 2026; el movimiento también se sintió en Guatemala y El Salvador.

El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros y de acuerdo con la información, El sismo ocurrió alrededor de las 8:48 horas y también fue perceptible en:

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Algunas zonas de la CDMX

Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas se siente en Guatemala y El Salvador

El sismo registrado este 17 de julio con epicentro en la costa de Chiapas, México, también se sintió en El Salvador y Guatemala; en este último provocó que habitantes de la capital salieran de viviendas y edificios.

Asimismo, en Guatemala se reveló que trabajadores de oficinas gubernamentales y otros inmuebles como en la Torre de Tribunales, fueron evacuados como medida preventiva mientras las autoridades iniciaban revisiones.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió a la población mantener la calma y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia; hasta los primeros reportes no se habían confirmado víctimas ni daños graves.

Así se sintió el sismo de Chiapas en Guatemala y El Salvador

El terremoto de Chiapas también se sintió en El Salvador, donde las autoridades activaron protocolos de monitoreo para identificar posibles afectaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó una magnitud de 7.3 y advirtió sobre posibles olas peligrosas en costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

Ante el riesgo, autoridades marítimas recomendaron a los habitantes de zonas costeras de México y Guatemala alejarse de las playas; posteriormente se registraron varias réplicas, algunas con magnitudes superiores a 5.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México mantenía saldo blanco de manera preliminar.