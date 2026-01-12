La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la llamada de trabajo que sostuvo Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

En dicha llamada, se acordaron “acciones concretas” para el combate al narcotráfico, tema prioritario en la agenda bilateral.

Asimismo, la SRE resaltó que se trata de una cooperación “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía” de México.

Esto tras las amenazas de Donald Trump de realizar una intervención “por tierra” en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

A través de sus redes sociales, la SRE confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una conversación con Marco Rubio, con quien se acordaron acciones contra el narcotráfico.

Se trata de acciones para el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo el que se realizará el combate al crimen organizado.

Esto “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos señaló que la conversación entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio se enfocó en el tráfico de fentanilo.

Según la propia Secretaría de Estado, se abordó la “necesidad de fortalecer la cooperación” con el fin de:

desmantelar “las violentas redes narcoterroristas en México”

detener el tráfico de fentanilo

detener el tráfico de armas

“El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, señala el comunicado.