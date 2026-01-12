La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 12 de enero cambió su horario habitual, para iniciar a las 9:00 horas, esto para atender una llamada con su homólogo, Donald Trump.

La llamada sería una continuación de la conversación sostenida por el canciller Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre acciones coordinadas contra el tráfico de drogas.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostendrán llamada telefónica

Claudia Sheinbaum y Donald Trump estarían sosteniendo una conversación telefónica, la número 15 desde el inicio de sus gobiernos, para resolver el tema de la cooperación en el tráfico de drogas y armas en la frontera entre México y Estados Unidos.

La llamada se da luego de las declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con realizar incursiones terrestres en territorio mexicano para el combate al tráfico de drogas, en especial contra el fentanilo.

Cabe señalar que Estados Unidos ha culpado al narcotráfico por el problema de drogadicción que impera en dicho país; mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho énfasis en la necesidad de realizar campañas de salud para evitar el consumo.

México reitera cooperación con Estados Unidos “sin subordinación”

Con las recientes amenazas de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que existe y existirá coordinación con Estados Unidos, pero “sin subordinación”.

Asimismo, desde el gobierno de México se ha resaltado el trabajo en materia de seguridad que se ha compartido con Estados Unidos, sobre todo en materia de:

decomisos

laboratorios asegurados

detenciones

operaciones conjuntas

Esto ante la insistencia del gobierno de Donald Trump sobre endurecer las políticas contra el narcotráfico y la presión por mejores resultados.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá de ninguna forma intervención extranjera en el país, pues México no permitirá la violación a su soberanía.