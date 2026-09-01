Enrique Inzunza reapareció en el Senado ante medios tras más de 4 meses de ausencia.

En conferencia de prensa, Enrique Inzunza reiteró su inocencia y habló de la investigación de la FGR tras señalamientos por parte de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El senador considera que la FGR debería concluir la investigación en su contra tras falta de pruebas y reiteró su apoyo a Morena, así como su trabajo para defender la soberanía nacional.

Enrique Inzunza reaparece en el Senado y confía en que la FGR lo deslinde de acusaciones

El lunes 31 de agosto, Enrique Inzunza aprovechó la presencia de medios en el Senado para defender su inocencia, así como reiterar su apoyo a Morena.

Los cuestionamientos a Enrique Inzunza iniciaron en el estacionamiento del Senado, donde expresó brevemente que era inocente de los señalamientos en su contra.

El senador Enrique Inzunza durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Enrique Inzunza arremetió contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que aseguraran que tenía vínculos con el narcotráfico y hasta con el Cártel de Sinaloa.

El senador asegura que en más de 4 meses, esta institución no ha aportado pruebas en su contra.

“La Fiscalía General de la República informó orpotunamente de la apertura de su propia investigación (...) y están cumpliendo una investigación bajo los principios que rigen en nuestro orden constitucional de manera diligente” Enrique Inzuza

Asimismo, Enrique Inzunza asegura que la FGR investiga el caso y que la institución será diligente e imparcial, pero hasta el momento no ha comparecido ante el Ministerio Público.

Es por eso que el senador considera que la FGR debería de concluir la investigación en su contra, puesestos meses han sido suficientes para que se le deslinde de responsabilidades.

“Soy constitucional y verídicamente inocente, son patrañas que se me atribuyen y estoy seguro que la Fiscalía General de la República en el momento que sea oportuno así lo determinará” Enrique Inzunza

Enrique Inzunza estuvo ausente 126 días del Senado, pero niega que abandonara sus funciones

Otro de los puntos que aclaró Enrique Inzunza fue su ausencia de la vida pública durante más de 4 meses.

Al respecto, negó que haya abandonado sus responsabilidades legislativas, pese a no presentarse en el Pleno de la Cámara de Senadores.

“Jamás me ausenté de mis responsabilidades legislativas” Enrique Inzunza

Enrique Inzuza explicó que el grupo parlamentario de Morena no lo convocó a las sesiones, por lo que se ausentó del Senado.

El funcionario asegura que estuvo trabajando al frente de la Comisión de Estudios Legislativos y la dictaminación de 22 reformas, por lo que cumplió con la agenda de trabajo interno.

Por último, Enrique Inzunza reiteró su apoyo a Morena y afirmó que seguirá votando por las iniciativas que estén relacionadas a la defensa de la soberanía nacional.