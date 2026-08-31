El director de Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, informó que se invertirán más de 1,000 millones de pesos en el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul. Estos recursos permitirán la construcción de quirófanos inteligentes, torres de especialidad médica, clínica de hemodiálisis, terapia intensiva, banco de sangre y diversos servicios de salud.

De esta manera, la Cooperativa Cruz Azul refrenda su compromiso con la salud, el desarrollo social y el impulso al deporte. Con el paso de los años, Cruz Azul se ha convertido en una de las marcas más reconocidas de México, en los diferentes sectores donde tiene participación.

Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul

Cooperativa Cruz Azul se posiciona en salud, hospitalidad y educación

En el sector de la salud, la Cooperativa Cruz Azul tiene hospitales en Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México. En el segmento educativo, opera instalaciones desde maternal, primaria, secundaria y bachillerato en Lagunas, Oaxaca, y Cruz Azul, Hidalgo.

En hospitalidad, la Cooperativa Cruz Azul opera dos hoteles y un centro de convenciones en Ixtapa Zihuatanejo; además, tiene plazas comerciales en Hidalgo y Oaxaca. A esta infraestructura se suman, desde luego, sus cinco plantas en Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Campeche.

Cooperativa Cruz Azul destaca su compromiso en el Fútbol mexicano

En el segmento deportivo, el director de Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, destacó el compromiso con las nuevas generaciones y el anuncio del regreso del Club de Futbol Cruz Azul al Estadio Refundación, con el objetivo de impulsar el deporte, recuperar espacios de convivencia y brindar nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes del estado de Hidalgo.

El director de Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, participó recientemente en el anuncio de nuevas inversiones para Hidalgo, que encabezó el Gobernador Julio Menchaca Salazar, donde informó que la cooperativa invertirá 6,500 millones de pesos para impulsar las operaciones de la empresa en el estado.