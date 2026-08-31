Luis Enrique Barragán Chávez? ‘R5’, era un capo de Cártel de los Reyes y jefe de plaza dentro de la alianza criminal Cárteles Unidos en Michoacán, por lo que te damos detalles de quién fue como:

¿Quién fue Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

¿Qué edad tenía Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

¿Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes tenía pareja?

¿Qué signo era Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

¿Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes tenía hijos?

¿Qué estudió Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

¿En qué trabajó Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

¿Quién fue Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “El Wicho” o “El Güicho”, fue identificado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes, grupo criminal de Michoacán integrado a Cárteles Unidos.

Su trayectoria habría comenzado dentro del movimiento de autodefensas michoacanas, donde combatió a Los Caballeros Templarios en 2013-2014 y posteriormente formó su propia organización y terminó incorporándose a Cárteles Unidos.

Estados Unidos lo señaló como un líder regional relacionado con actividades de narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, particularmente contra productores de aguacate. Era señalado como el segundo al mando y, tras la detención de Alfonso Fernández Magallón “Poncho La Quiringua” en agosto de 2026, posible sucesor al frente del Cártel de Los Reyes.

En agosto de 2025, el gobierno estadounidense ofreció hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes (Especial )

¿Qué edad tenía Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

Luis Enrique Barragán Chávez nació el 10 de noviembre de 1986, de acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense.

Al momento de su presunto abatimiento, ocurrido durante un operativo en Michoacán el 31 de agosto de 2026, tenía 39 años. Algunos reportes todavía manejaban la muerte como información en proceso de confirmación oficial.

¿Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes tenía pareja?

No existe información pública y confiable que permita confirmar quién fue la pareja sentimental de Luis Enrique Barragán Chávez.

¿Qué signo era Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

Luis Enrique Barragán Chávez nació el 10 de noviembre de 1986, por lo que su signo zodiacal era Escorpio.

Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes (Especial )

¿Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes tenía hijos?

No hay información pública disponible que confirme o niegue que tuviera hijos. No se menciona familia inmediata más allá de referencias a un posible hermano, Antonio Barragán Chávez “El Michoacano”, en organigramas criminales.

¿Qué estudió Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

No se ha documentado públicamente qué estudios cursó Luis Enrique Barragán Chávez, pues los registros no señalan una carrera universitaria, profesión o institución educativa.

¿En qué trabajó Luis Enrique Barragán Chávez ‘R5’, capo de Cártel de los Reyes?

Antes de convertirse en uno de los principales mandos del Cártel de Los Reyes, Barragán Chávez habría participado en el movimiento de autodefensas de Michoacán, donde combatió a Los Caballeros Templarios junto con un socio y cuñado “Poncho La Quiringua”.

Después formó su propia organización criminal y se incorporó a Cárteles Unidos, donde llegó a ser identificado como jefe regional y posteriormente como uno de los principales mandos del Cártel de Los Reyes. No se reportan empleos legítimos conocidos.