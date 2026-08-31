El senador Enrique Inzunza adelantó que comenzó a escribir un libro donde contará todo lo que ha vivido luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusarán por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras su salida de la bancada de Morena para convertirse en legislador independiente, Enrique Inzunza Cázarez reafirmó su apoyo incondicional a las reformas constitucionales y propuestas legislativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, a través de las redes sociales se exhibió que Enrique Inzunza no se ha presentado en el segundo día de la plenaria de Morena en el Senado.

Enrique Inzunza adelanta que está escribiendo un libro lo que vivió tras investigación de Estados Unidos

El senador Enrique Inzunza Cázarez comenzó a escribir un libro para relatar su versión de los acontecimientos recientes de su trayectoria política tras investigación de Estados Unidos.

Enrique Inzunza (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Las autoridades de Estados Unidos, específicamente a través de una oficina del Departamento de Justicia, hicieron públicos cargos en su contra e incluyeron al senador en un expediente por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Estos señalamientos se difundieron y cobraron relevancia pública durante los últimos cuatro meses, cuestionando el trabajo de Enrique Inzunza Cázarez.

El legislador sinaloense ha rechazado categóricamente estas acusaciones en repetidas ocasiones, calificándolas de “imputaciones falsas y dolosas”.

En entrevista para la Jornada, Enrique Inzunza reveló que en el libro abordará los acontecimientos que ha enfrentado desde que se hicieron públicos los cargos estadounidenses.

Narrará de forma testimonial lo vivido en este periodo reciente, detallando las consecuencias tanto políticas como personales del caso.

El propósito principal es dejar constancia de su experiencia y ofrecer su testimonio directo sobre uno de los episodios más complejos de su carrera reciente.

La redacción del libro coincide con su separación del grupo parlamentario de Morena para continuar sus funciones como senador independiente.

No obstante, Inzunza ha remarcado que este distanciamiento no modifica sus convicciones y que mantendrá su apoyo incondicional y sin reservas a las reformas e iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enrique Inzunza se ausenta en el Senado

La ausencia física de Enrique Inzunza en el Senado ha sido objeto de intenso debate político debido a su prolongación y al tenso contexto judicial que la rodea.

A través de un video se exhibió que Enrique Inzunza no se ha presentado en el segundo día de la plenaria de Morena en el Senado.

Enrique Inzunza dejó de presentarse físicamente a su oficina, al salón de sesiones y a otros espacios del Senado el 29 de abril de 2026.

Ese mismo día se hicieron públicas las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra y de otros funcionarios de Sinaloa por presunta conspiración de narcotráfico.

A pesar de la gravedad de los señalamientos internacionales, Inzunza no solicitó licencia para dejar su escaño.

Ante las acusaciones por no presentarse, el legislador negó rotundamente haber abandonado sus obligaciones. Sostuvo que continuó con su labor parlamentaria de manera remota con el apoyo de su equipo de trabajo.

Inzunza anunció que retomaría sus actividades presenciales el 30 de agosto de 2026 para participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario, e incorporarse formalmente a las sesiones del periodo ordinario que iniciaba el 1 de septiembre de 2026.

Sin embargo, Enrique Inzunza no se presentó en el Senado este lunes 31 de agosto.