El senador Saúl Monreal Ávila llamó a Enrique Inzunza Cazarez a rectificar su decisión de permanecer sin bancada y regresar al grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Durante una entrevista, Saúl Monreal consideró que, pese a las investigaciones y acusaciones contra Enrique Inzunza, el legislador continúa formando parte del movimiento y debe asumir su responsabilidad política.

El senador zacatecano señaló que espera que Inzunza respalde las iniciativas de Morena, incluida una próxima reforma constitucional impulsada por la presidenta, aunque evitó pronunciarse sobre las acusaciones.

Saúl Monreal pide a Inzunza respetar las decisiones de Morena

Monreal Ávila explicó que algunos integrantes de la bancada consideraron inconveniente mantener a Inzunza Cazarez entre sus filas debido a las investigaciones y señalamientos existentes.

El senador sostuvo que la decisión de permanecer como legislador sin bancada implica asumir las consecuencias correspondientes, pero también mantener el compromiso con el proyecto político.

Enrique Inzunza Cázarez, senador. (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Ante la posibilidad de que Inzunza continúe votando junto con Morena, Monreal Ávila manifestó que espera que respalde las propuestas presentadas por la mayoría parlamentaria.

El legislador recordó que quienes integran la 4T deben respetar las determinaciones de la mayoría, incluso cuando atraviesen circunstancias políticas o personales particularmente complejas.

Respecto de las acusaciones contra Inzunza Cazarez, Monreal Ávila evitó asumir una postura de defensa y señaló que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades.

El senador expresó su expectativa de que la Fiscalía General de la República y las instituciones competentes esclarezcan los señalamientos mediante las investigaciones correspondientes.

Monreal Ávila también rechazó definir a Inzunza Cazarez como un integrante valioso de la bancada y prefirió señalar que continúa formando parte del movimiento.

Con su llamado, el senador planteó que la situación política de Enrique Inzunza debe resolverse sin dejar de atender las investigaciones pendientes ante las autoridades.