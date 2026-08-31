Ignacio Mier llamó a Enrique Inzunza y Alejandro Moreno a asumir sus responsabilidades legislativas y separar sus problemas personales de la agenda del Senado.

“Tenemos una situación particular con el senador Inzunza que ya lo asumió un asunto personal, particular, con situaciones que derivaron en el mismo sentido. Hay otros que también están enfrentando…un problema de declaración de procedencia, en el caso del senador Alejandro Moreno." Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado

A un día del inicio del periodo ordinario, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado subrayó que ambos deben enfrentar sus procesos -Enrique Inzunza por señalamientos de vínculos con el crimen organizado y Alito Moreno por el posible desafuero- sin afectar el trabajo parlamentario.

En ese sentido, Ignacio Mier insistió en que la bancada de Morena actuará con prudencia para evitar provocaciones que puedan entorpecer el desempeño legislativo.

Ignacio Mier llama a Inzunza y Alejandro Moreno a asumir la responsabilidad legislativa

Ignacio Mier señaló, a un día del inicio del periodo ordinario en el Congreso de la Unión, que tanto Enrique Inzunza como Alejandro Moreno deben de asumir su responsabilidad legislativa sobre sus problemas personales.

Esto luego de que Inzunza se separara de la bancada Morenista y se asumiera independiente ante los señalamientos desde Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el crimen organizado.

De acuerdo con Ignacio Mier, tanto Inzunza como Alejandro Moreno, quien enfrenta una declaración de procedencia, deben priorizar la agenda legislativa sobre sus “fobias personales”.

“El órgano del estado mexicano que es el Senado de la República es un órgano plural, es un órgano colegiado, y que las y los senadores debemos enfocarnos, más que en las agendas personales o en las fobias personales, en la agenda política y la agenda legislativa” Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado

En este sentido, resaltó que le dejó en claro a Enrique Inzunza que una cosa es su situación personal y otra el trabajo legislativo para beneficio del pueblo.

Asimismo, llamó a Alejandro Moreno a enfrentar el proceso por desafuero de manera paralela al trabajo del Senado.