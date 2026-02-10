El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025 ya fue publicado, pero a México no le fue nada bien aunque no bajó de puesto.

Según la percepción de expertos y empresarios sobre la corrupción en el sector público, México se encuentra por debajo de Bolivia, Perú, El Salvador y otros países de Latinoamérica.

México obtiene el lugar 141 de 182 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025

Transparency Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel global de 2025 en el que México subió un punto más que el año anterior.

Los resultados revelados demuestran que México obtuvo un puntaje de 27/100 en la prueba donde expertos y empresarios comparten cómo perciben la corrupción en el sector público del país.

En el año 2024, México logró obtener 26/100 en el IPC, por lo que para la nueva evaluación subió un punto, pero aún así reprobó pues se encuentra en el lugar 141 de 182 países.

Según el análisis de la encuesta, México se encuentra en un alto nivel de corrupción debido a que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la política. Mismo caso que vive Brasil y Colombia, aunque tuvieron 35 y 37 puntos respectivamente, colocándose sobre nuestro país.

La puntuación máxima que México ha logrado en el IPC fue en 2014 con 35/100. Sin embargo, luego de ello ha descendido, siendo el 2025 cuando se mantuvo más estable dentro de los niveles bajos.

Puntuaciones sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. (Especial)

Estos países de Latinoamérica están por encima de México en el IPC 2025

México subió un punto en la percepción de la corrupción en 2025. Sin embargo, aún así se encuentra entre los países de Latinoamérica que están peor calificados.

Estos son los países de Latinoamérica que por encima de México, tienen mejor percepción de la corrupción: