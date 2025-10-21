Luego de la denuncia de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción sobre la censura al comunicado por el caso Adán Augusto López, Patricia Talavera desmintió su participación en ello.

“Ante las declaraciones realizadas por la presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, Dra. Vania Perez Morales…rechazo categóricamente las afirmaciones realizadas respecto a que censuré o presioné para retirar un comunicado” Patricia Talavera, consejera del Comité de Participación Ciudadana

A través de redes sociales, la consejera del Comité de Participación Ciudadana (CPC) aseguró que se trata de “falsos señalamientos”.

Esto luego de que Vania Pérez asegurara que fue Talavera quien presionó al equipo de redes sociales para bajar el comunicado de las cuentas del CPC.

Patricia Talavera niega comunicación con Cámara de Senadores por caso Adán Augusto López

La consejera Patricia Talavera aclaró que no recibió ninguna llamada de la Cámara de Senadores para pedirle bajar el comunicado sobre el caso Adán Augusto López.

“Niego categóricamente haber recibido o atendido llamada alguna del Senado de la República respecto de este asunto” Patricia Talavera

Además, reiteró que nunca ha actuado bajo presiones ni ha sido “instrumento de intereses ajenos al propósito institucional del Sistema”.

Patricia Talavera reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción “no solapa ni es cómplice de ningún acto de corrupción”.

Además, aseveró que las acciones del CPC deben de reflejar el consenso de sus integrantes y no la decisión de una persona “menos aún cuando su periodo en el CPC y como presidenta está por concluir”.

Patricia Talavera (Patricia Talavera/ X)

Vania Pérez acusó a Patricia Talavera de censurar el comunicado sobre caso Adán Augusto López

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, acusó en medios de comunicación a la consejera Patricia Talavera de censurar el comunicado sobre el caso Adán Augusto López al ordenar bajarlo de redes sociales.

“Siempre en el CPC cualquier cualquiera de los tres integrantes puede subir, tiene la libertad de subir ahí eventos, posicionamientos, lo que tenga que ver con su trabajo. Sin embargo, (Patricia Talavera) pidió expresamente que se bajara… le habló a nuestro equipo y le dijo que esto tenía que ver con una llamada que le habían hecho del Senado” Vania Pérez

Según Pérez, esta no es la primera vez que Talavera intimida a los trabajadores, pues señaló que de manera habitual se dirige a ellos con palabras altisonantes.