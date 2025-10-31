El Sistema Nacional Anticorrupción aseguró que mantendrá la solicitud de información en el caso de huachicol fiscal y Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con Vania Pérez, se presentó la solicitud de información sobre las declaraciones patrimoniales de López Hernández a la Cámara de Senadores y ésta debe de dar respuesta porque es su obligación.

“Queremos que se abra una investigación para el senador Adán Augusto…Estamos esperando respuesta y nos tienen que dar respuesta, no es opcional porque es su trabajo” Vania Pérez

Sistema Nacional Anticorrupción reitera solicitud de información patrimonial de Adán Augusto López pese a censura

De acuerdo con Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, la Cámara de Senadores debe responder la solicitud sobre la declaración patrimonial de Adán Augusto López.

Asimismo, resaltó que la solicitud censurada al ser borrada de las redes sociales del CPC, se debe a las discrepancias entre las declaraciones patrimonial y fiscal del senador morenista.

Por otra parte, reiteró que fue Patricia Talavera quien ordenó que se bajara de redes el comunicado al que no quiso adherirse desde el primer momento, esto pese a que la comisionada negó estar involucrada en la acción de censura.

“Una propia compañera del comité pues no quiso que se subiera, pero además lo que es.. sí, Patricia (Talavera)... no me lo dijo a mí, sino se lo dijo a todos los integrantes de los comités de participación ciudadana.... ella tuvo tres semanas para adherirse al comunicado (pero) no se quiso adherir" Vania Pérez

Sistema Nacional Anticorrupción denuncia al Senado por no responder a solicitud en caso de huachicol fiscal y Adán Augusto López

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción compartió que el Senado recibió la solicitud de información para la investigación del caso de huachicol fiscal y Adán Augusto López.

Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta, lo que muestra, de acuerdo con Pérez, esto muestra que “tenemos servidores y servidoras públicas que no les interesa transparentar no solamente su patrimonio, sino sus conflictos de interés”.