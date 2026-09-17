La conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump volvió a poner bajo los reflectores las negociaciones del T-MEC, aunque con versiones encontradas sobre el tono del intercambio.

Mientras fuentes cercanas hablaron de una charla marcada por cierta confusión ante nuevos temas en la agenda, funcionarios estadounidenses la calificaron de constructiva.

En paralelo, México y Estados Unidos aceleran los preparativos para una nueva ronda de diálogo del T-MEC, en medio de la incertidumbre sobre cuándo podrá concretarse un acuerdo comercial.

Trasciende nueva llamada entre Trump y Sheinbaum sobre el T-MEC

En el marco de las actuales negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica para dar seguimiento al diálogo comercial entre ambas naciones.

Conforme a información revelada por el medio Politico, surgieron posturas encontradas respecto a la tónica de la conversación.

Por un lado, una fuente anónima cercana al proceso calificó el intercambio como “regular”, detallando que se percibió “algo de confusión” debido a la inclusión de nuevos temas.

En contraste, un funcionario estadounidense sostuvo que el contacto fue “constructivo” y descartó rotundamente cualquier clima de tensión entre las partes.

A la par de esta comunicación, las delegaciones de ambos países preparan la cuarta ronda de negociaciones formales, la cual tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2026.

¿El T-MEC se firmará antes de noviembre? Marcelo Ebrard aclara postura de México

Paralelamente, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, enfrió los plazos fijados para la conclusión de las negociaciones.

Entrevistado en el Zócalo de la CDMX tras el desfile cívico-militar,Marcelo Ebrard se refirió a la propuesta de Donald Trump de firmar un acuerdo previo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

Marcelo Ebrard aclaró que cumplir ese calendario es la visión del gobierno de Estados Unidos.

Al responder sobre la factibilidad de firmar antes de noviembre, Marcelo Ebrard enfatizó que el resultado “depende de muchas cosas” y que actualmente existe incertidumbre al respecto.

Pese a ello, Marcelo Ebrard confirmó que el equipo mexicano mantiene las mesas de trabajo con la representación estadounidense para llegar a acuerdos.Esto coincide con un reporte de Reuters que cita a seis fuentes sobre el apresuramiento de ambas naciones para cerrar un pacto bilateral.