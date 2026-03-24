La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por abrir sus candidaturas a ciudadanos mediante encuestas, un método que el partido blanquiazul utilizará rumbo a las elecciones de 2027.

Desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó que durante años el PAN criticó a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por utilizar este mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

“¿Qué les pareció que ahora el PAN va a elegir a sus candidatos por encuesta? Qué bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 24 de marzo, luego de que el PAN anunciara su nuevo esquema de candidaturas ciudadanas, en el que ya se han registrado cerca de 5 mil aspirantes.

Sheinbaum ve “curioso” que el PAN adopte encuestas como Morena

Al reaccionar al nuevo mecanismo del PAN, la presidenta señaló que le resulta “curioso” que ahora el partido utilice un método similar al aplicado por Morena desde hace varios años.

Incluso mencionó que en redes sociales circula un meme que hace referencia a esta situación.

“Hay en las redes un meme que está uno copiándole al otro, está chistoso, por lo menos curioso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque la mandataria evitó profundizar en el tema y no emitió más posicionamientos sobre el nuevo método de selección del PAN.

PAN registra 5 mil ciudadanos para competir por candidaturas rumbo a 2027

Tras abrir sus candidaturas a la ciudadanía, el PAN informó que alrededor de 5 mil personas se han registrado para participar en el proceso interno mediante encuestas.

El partido blanquiazul aclaró que, aunque el registro está abierto, se reservará el derecho de admisión para definir qué aspirantes podrán competir finalmente bajo sus siglas en las elecciones de 2027.

Entre los mecanismos que contempla el PAN para elegir candidaturas destacan:

Apertura a la ciudadanía

Designación con base en encuestas como Morena

Además, el PAN rechazó que esté copiando el método utilizado por Morena y sostuvo que las encuestas como mecanismo de selección no pertenecen a un solo partido político para la elección de sus candidaturas.