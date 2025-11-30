El Partido Acción Nacional (PAN) redefinió su proceso interno para las elecciones del 2027 y 3020, abriendo así la elección de candidatos a la ciudadanía.

Así lo dio a conocer hoy domingo 30 de noviembre Jorge Romero, presidente del PAN, en el marco de la Asamblea Nacional del partido blanquiazul.

PAN redefine su proceso interno y abre la elección de candidatos a la ciudadanía

Durante la Asamblea Nacional del PAN, celebrada este domingo, Jorge Romero dio a conocer que el partido llevó a cabo modificaciones en sus estatus, con la finalidad de abrirse a la ciudadanía para las elecciones de 2027 y 2030.

Según puntualizó el dirigente, la reforma interna permitirá que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir mediante una encuesta a quienes serán los candidatos del PAN en cargos de elección popular.

Asimismo, tendrán la posibilidad de contender por una candidatura, participando del proceso mediante cuatro modalidades:

elecciones primarias del PAN serán abiertas a la ciudadanía

encuestas públicas

elección por parte de los militantes del PAN

mediante un método mixto

De acuerdo con Daniela Aguilar, secretaria de Acción Juvenil del PAN, destacó que estos cambios facilitarán que los jóvenes y cualquier persona en general puedan acercarse al PAN y sumar a los cambios políticos que necesita el país.

(Jorge Romero / PAN)

2027 y 2030, elecciones objetivo del PAN, asegura Jorge Romero

Jorge Romero manifestó que los ajustes a los estatutos del PAN se debe a que existen dos objetivos claros para el partido: las elecciones 2027 y 2030.

Según señaló el dirigente del PAN, las aspiraciones del partido son recuperar el Congreso en el 2027, así como ganar la presidencia de México en 2030.

Romero hizo énfasis en que los ajustes del PAN tienen como prioridad recuperar la confianza de la gente, para así formar una oposición fuerte de cara a los próximos procesos electorales.