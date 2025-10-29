La Policía Internacional (Interpol), confirmó la detención de Simón Levy en Portugal y el proceso para su posible extradición en México.

De acuerdo con el documento compartido en redes sociales, Simón Levy Dabbah fue detenido en Portugal el pasado 28 de octubre de 2025.

El documento está firmado por José Regueiras, de cooperación judicial internacional de la Oficina Nacional de Interpol.

La Interpol confirmó que Simón Levy fue detenido en Lisboa, Portugal, el pasado 28 de octubre, con “vistas a la extradición” a México.

Asimismo, señala que Levy debe comparecer este miércoles 29 de octubre ante el Tribunal de Apelación de Lisboa para que se decida “si se mantiene o no la detención a efectos de extradición”.

Sin embargo, hasta el momento de la emisión de dicho documento no se tenía mayor información de dicho tribunal.

El documento señala como referencia de la Interpol del caso de Levy como 491/25-PAS/JR y la mexicana como FGR/AIC/PFM/FAX/2804/JCRG/2025.

Interpol confirma detención de Simón Levy (@Cachoperiodista/ X)

Fiscalía CDMX también confirmó la detención de Simón Levy en Portugal

La Fiscalía de la CDMX confirma la detención de Simón Levy en Portugal, quien cuenta con varias órdenes de aprehensión en su contra.

Asimismo, resaltó que esta detención fue resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero del ex funcionario.

Sin embargo, Levy aseguró que se encuentra bien y en libertad en los Estados Unidos e incluso realizó una transmisión en vivo para probar que no fue detenido en Portugal.