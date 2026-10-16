La violencia en Morelos continúa en Cuautla, ya que se han reportado quema de unidades de transporte público, por lo que comercios y escuela frenaron actividades.

Sólo la madrugada de este viernes 16 de octubre se observó una unidad de transporte público siendo quemada, pese a la suspensión de actividades de algunas rutas.

Derivado de la quema de vehículos, los comercios se han mantenido cerrados desde el miércoles 14 de octubre, asimismo, se decretó la suspensión de clases.

Violencia en Cuautla registra cuatro días de quema de unidades de transporte

En últimos días se han registrado hechos violentos en Cuautla, ya que se han contabilizado al menos cinco combis del transporte público quemadas de distintas rutas.

Al jueves 15 de octubre se sumaban cuatro unidades, una de ellas fue captada en video, en donde se observa que sacaron a los pasajeros y al conductor para quemarla a plena luz del día.

Derivado de ello, la Ruta 15-B informó que suspendieron la circulación de Tototlapan a Cuautla y a Yautepec, para salvaguardar la vida e integridad de los chóferes y pasajeros.

Violencia en Cuautla registra cuatro días de quema de unidades de transporte (Especial)

Los operadores de transporte público en Cuautla y la región oriente del Morelos manifestaron su preocupación por la violencia y ataque contra las unidades.

Y aunque analizan un paro total, exigen a las autoridades cambiar su estrategia de seguridad, ya que reconocen no pueden detener el servicio de transporte público en su totalidad.

Violencia en Cuautla frena comercios y clases

Derivado de la suspensión y violencia que se ha mantenido en Cuautla desde el martes 13 de octubre, los comercios han comenzado a cerrar también por la baja afluencia en el municipio de Morelos.

Asimismo, las escuelas de Cuautla anunciaron la suspensión de clases el miércoles 14 y jueves 15 de octubre en distintos niveles, aunque la Secretaría de Educación de Morelos reportó 47 primarias abiertas.

Medios locales de Morelos dieron a conocer a su vez que consecuencia de la violencia en Cuautla, se desplegaron elementos federales y estatales en el municipio.