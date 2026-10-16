Francisco García Cabeza de Vaca reaccionó a las palabras del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en donde nombra “un honor” que fuera su candidato en Tamaulipas, pero solo si no tiene orden de aprehensión vigente.

El exgobernador reafirmó su compromiso por Tamaulipas, acusando que no se doblegará ante “presiones políticas” ni campañas en su contra.

Francisco García Cabeza de Vaca responde al respaldo del PAN a su candidatura en Tamaulipas

Las elecciones 2027 traen consigo un proceso en Tamaulipas por la gubernatura para la que Francisco García Cabeza de Vaca tendría el ojo puesto y el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque el exgobernador aún no se ha inscrito para ser candidato del PAN, Jorge Romero dio luz verde a apoyarlo, pero explicando que esto se efectuaría solo si no tiene una orden de aprehensión vigente.

Además de que Jorge Romero acusó persecución política con Cabeza de Vaca, dijo que el PAN lo respaldaría si el político tiene el interés de ir por Tamaulipas.

Ante ello y prófugo desde Texas, Francisco García Cabeza de Vaca agradeció el respaldo del PAN, recordando que es militante de este.

El político acusado de delincuencia organizada, aseguró que tiene un compromiso por Tamaulipas, México y que quiere defender “las libertades”.

“No nos van a doblar las presiones políticas ni las campañas de desprestigio. Vamos a seguir dando batalla”. Francisco García Cabeza de Vaca, político.

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca calificó su lucha como “la resistencia”.