Se informó que la conductora Laura Bozzo de 75 años de edad, sigue internada en el Hospital General de México en la CDMX tras la cirugía de urgencia por una úlcera gástrica.

A pesar de que no existe información oficial por su hija Alejandra de la Fuente, filtraciones anuncian que Laura Bozzo salió de terapia intensiva y actualmente está en gastroenterología.

Laura Bozzo sigue en el Hospital General de México; acusan que recibe trato especial

Una úlcera gástrica llevó a que Laura Bozzo tuviera una cirugía de urgencia en Acapulco. Sin embargo, la conductora tuvo un traslado al Hospital General de México, situación que ha generado polémica.

Debido a que el Hospital General de México es un hospital público, ha llamado la atención que la peruana esté siendo atendida ahí y no es uno privado, al que podría acceder al ser famosa.

Por otra parte, aún se desconocen los detalles de la salud de Laura Bozzo debido a que su hija Alejandra de la Fuente, no ha accedido a hablar con la prensa.

Sin embargo, reporteros que se encuentran a las afueras del hospital ubicado en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, informan que la conductora salió de terapia intensiva y ahora estaría en gastroenterología.

Asimismo, se ha informado que desde que Laura Bozzo llegó al hospital la noche del 14 de octubre de 2026, su hija no habría salido del sanatorio, situación que acusan es privilegio para la peruana.

Sumado a estas denuncias, se rumora que la conductora está custodiada por policías para evitar que la gente se acerque a su camilla. Además de que las enfermeras están teniendo mayor atención con ella.