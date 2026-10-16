Ya está todo listo para el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros. Te damos el setlist y telonero para el 16 y 17 de octubre.

El cantante Edén Muñoz dará dos shows en vivo en CDMX como parte de su gira Como en los viejos tiempos Tour.

Setlist del concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros

Este sería el setlist del concierto Edén Muñoz en la Plaza de Toros para el viernes 16 y sábado 17 de octubre:

Como quieras quiero

Esta vida (Qué bonita es esta vida)

Gente batallosa

El amor no fue pa’ mí

Te juro que te amo

Mañana voy a verte

Ni que estuvieras tan buena

Tus latidos

Sueño güajiro

Eva María

Tu cariñito

Siempre te voy a querer

Mi Lugar Favorito

El tierno se fue

Pudiste pero no quisiste

Como la flor / Amor prohibido

Contigo

Simplemente gracias

Aunque ahora estés con él

Bailando Bien

Mambo Lupita

Ramito de violetas

¿Cómo te fue sin mí?

NTP

25.Mi eterno amor secreto / Si te pudiera mentir

Todavía

A la antigüita

Peca de bonita

Otra vez

Bájale

Consejos gratis

Viejo

CCC

La nena

Provócame

Mayonesa

Chale

Inolvidable

Mi primer día sin ti

Mi yo de antes

Un montón de estrellas

Chimba

Caraluna

Ni Te Conozco, Ni Me Saludes

Lejos estamos mejor

La playa / Cómo me duele

Abcdario

La mesa del rincón

Raite pa´con Diosito

Sangoloteadito / El viejo joven / Secreto de amor

Como en los viejos tiempos

El telegrama / Cosas del amor / Pase y pase

Que la dejen ir al baile sola / Eslabón por eslabón

Ya te perdí la fe

Amor del bueno

Me gustas mucho

El Sinaloense

El corrido de Mazatlán

Acá entre nos

Procura

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Telonero para el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros

El concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros contará con varios artistas invitados.

Durante una entrevista, el cantante mencionó que aparecerán:

Yuridia

Emmanuel

Alfredo Olivas

Don Cosme Tadeo

Incluso, se rumora que Cristian Castro estaría para interpretar el tema Osadía, aunque su participación no estaría asegurada.