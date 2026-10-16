Ya está todo listo para el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros. Te damos el setlist y telonero para el 16 y 17 de octubre.
El cantante Edén Muñoz dará dos shows en vivo en CDMX como parte de su gira Como en los viejos tiempos Tour.
Setlist del concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros
Este sería el setlist del concierto Edén Muñoz en la Plaza de Toros para el viernes 16 y sábado 17 de octubre:
- Como quieras quiero
- Esta vida (Qué bonita es esta vida)
- Gente batallosa
- El amor no fue pa’ mí
- Te juro que te amo
- Mañana voy a verte
- Ni que estuvieras tan buena
- Tus latidos
- Sueño güajiro
- Eva María
- Tu cariñito
- Siempre te voy a querer
- Mi Lugar Favorito
- El tierno se fue
- Pudiste pero no quisiste
- Como la flor / Amor prohibido
- Contigo
- Simplemente gracias
- Aunque ahora estés con él
- Bailando Bien
- Mambo Lupita
- Ramito de violetas
- ¿Cómo te fue sin mí?
- NTP
- 25.Mi eterno amor secreto / Si te pudiera mentir
- Todavía
- A la antigüita
- Peca de bonita
- Otra vez
- Bájale
- Consejos gratis
- Viejo
- CCC
- La nena
- Provócame
- Mayonesa
- Chale
- Inolvidable
- Mi primer día sin ti
- Mi yo de antes
- Un montón de estrellas
- Chimba
- Caraluna
- Ni Te Conozco, Ni Me Saludes
- Lejos estamos mejor
- La playa / Cómo me duele
- Abcdario
- La mesa del rincón
- Raite pa´con Diosito
- Sangoloteadito / El viejo joven / Secreto de amor
- Como en los viejos tiempos
- El telegrama / Cosas del amor / Pase y pase
- Que la dejen ir al baile sola / Eslabón por eslabón
- Ya te perdí la fe
- Amor del bueno
- Me gustas mucho
- El Sinaloense
- El corrido de Mazatlán
- Acá entre nos
- Procura
Telonero para el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros
El concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros contará con varios artistas invitados.
Durante una entrevista, el cantante mencionó que aparecerán:
- Yuridia
- Emmanuel
- Alfredo Olivas
- Don Cosme Tadeo
Incluso, se rumora que Cristian Castro estaría para interpretar el tema Osadía, aunque su participación no estaría asegurada.