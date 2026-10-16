Andrés Mijes cuestionó la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027 y aseguró que su nombramiento genera un escenario adverso para el partido en la entidad.

“En las encuestas estamos derrotados en Nuevo León” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El alcalde de Escobedo afirmó que las encuestas utilizadas en el proceso interno carecen de credibilidad y advirtió sobre un crecimiento del descontento entre militantes y operadores territoriales por la designación de Clara Luz Flores.

Además, Andrés Mijes dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura de Nuevo León mediante una eventual alianza con otra fuerza política.

Clara Luz Flores no es contienda para ganar Nuevo León con Morena: Andrés Mijes

Ante la inconformidad en la coordinación de Nuevo León, el alcalde Andrés Mijes aseguró que Clara Luz Flores no es contienda de Morena para ganar.

“En las encuestas estamos derrotados en Nuevo León”, aseguró Andrés Mijes en los números que perfilan sobre Clara Luz Flores, refrendando que se vive un sentimiento de derrota desmedida en el estado con la elección de su coordinadora para Morena.

Asimismo, Andrés Mijes también pidió que se fortalezcan los liderazgos territoriales de Morena en Nuevo León con el objetivo de poder luchar en la contienda

Ya que Andrés Mijes señaló que hay una “desbandada de operadores territoriales de Morena en Nuevo León”, misma de la que incluso la oposición la aprovecha para llevar militantes a sus filas.