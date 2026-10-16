Carlos Amador, reconocido actor mexicano con trayectoria en producciones como La Rosa de Guadalupe y El privilegio de amar, ha acaparado la atención en las redes sociales tras ser grabado vendiendo zapatos y accesorios en las calles de la Ciudad de México.

Ante este panorama de escasez laboral en la industria del entretenimiento, el artista aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra los deficientes sueldos que perciben los intérpretes en la actualidad.

Pese a las complicaciones económicas del medio artístico, el histrión externó que disfruta plenamente de su emprendimiento comercial y aconsejó al público mantener una actitud optimista.

¿Quién es Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

Carlos Amador es un actor mexicano de televisión, además de diseñador de calzado artesanal, textiles y bisutería.

Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar (@carlosamadoroficial / Instagram )

Es originario de Torreón, Coahuila, y ha participado en algunas producciones importantes en la televisión.

A través de sus redes sociales, Carlos Amador suele promocionar su trabajo en la actuación, así como su emprendimiento de calzado artesanal.

¿Cuántos años tiene Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

Aunque se sabe que el cumpleaños de Carlos Amador es el 2 de agosto, no se tiene información sobre la fecha de nacimiento, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

No hay información pública sobre si Carlos Amador se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

Carlos Amador es del signo zodiacal Leo.

Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar (@carlosamadoroficial / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

No hay información pública sobre si Carlos Amador tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

Carlos Amador estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Carlos Amador, actor de El Privilegio de Amar?

Carlos Amador fue parte de la emblemática telenovela El privilegio de amar y producciones como:

El deseo

Flor de fango

Peligro letal

Los amigos de Frida

Maldito sueño americano

Mujer, casos de la vida real

La rosa de Guadalupe

Ha sido reconocido en los Premios America Global Awards, los cuales distinguen la excelencia, trayectoria y el impacto social de artistas, comunicadores, empresarios y líderes.

Ante la falta de oportunidades constantes y los bajos sueldos dentro de la industria de la televisión, Carlos Amador emprendió su propia marca de calzado de piel (By Carlos Amador) y venta de accesorios artesanales.

Se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer en videos ofreciendo sus productos en las calles de la Ciudad de México.

En sus entrevistas ha señalado que, aunque critica las condiciones salariales del medio artístico, disfruta mucho el contacto con la gente en el comercio ambulante y mantiene una filosofía de superación diaria.