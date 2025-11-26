La tarde de este martes 25 de noviembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

Minutos después del encuentro, Claudia Sheinbaum agradeció en redes sociales la amistad con Xiomara Castro, así como la buena relación bilateral que existe entre México y Honduras.

Durante dicha reunión, los puntos que pudieron ser abordados serían temas estratégicos como migración, desarrollo económico y la cooperación latinoamericana.

Sheinbaum (cuartoscuro / Mario Jasso)

Palacio Nacional fue sede de una reunión entre Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro

Luego de la reunión entre ambas mandatarias, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por Xiomara Castro al frente del gobierno de Honduras, pues está en la recta final de su mandato.

De igual manera, Claudia Sheinbaum reconoció el compromiso que Xiomara Castro ha demostrado en su gobierno con las causas sociales, cuyo periodo concluye el 27 de enero 2026.

Desde el lunes, Claudia Sheinbaum adelantó que esperaba conversar con Xiomara Castro sobre temas de actualidad en América Latina y el Caribe, a fin de reforzar los lazos políticos entre los dos países.

El encuentro de Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro ocurre en medio de las reuniones diplomáticas de México con otras naciones, las últimas fueron con Francia y Canadá.