La SRE detalla acciones de la Embajada de México en Chile tras la muerte de senderistas mexicanos.

Este miércoles 19 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de dos mexicanos en el Parque Torres del Paine.

Embajada de México en Chile atiende caso de muerte de senderistas mexicanos, confirma SRE

Mediante un comunicado en redes, la SRE detalló acciones tras la muerte de senderistas mexicanos.

De acuerdo con la SRE, la Embajada de México en Santiago de Chile atendió la situación basada en la información que brindaron las autoridades locales.

Asimismo, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que seguirá brindando apoyo y asistencia consular.

Además de que confirmó que la Embajada se mantiene en contacto con los familiares de las víctimas.

La comunicación de la SRE volvió a expresar las condolencias a los seres queridos de los senderistas mexicanos.

En Chile, tan pronto se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, que lamentablemente cobró la vida de dos connacionales que realizaban senderismo, la @SRE_mx, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2025

Confirman muerte de senderistas mexicanos en Parque Nacional Torres del Paine en Chile

El martes 18 de noviembre se confirmó la muerte de dos senderistas mexicanos, un hombre y una mujer, en Chile por las condiciones climáticas.

Además de los mexicanos, también murieron tres excursionistas europeos .

Los excursionistas entraron al Parque Nacional Torres del Paine, que se ubica en la Región Magallanes, el lunes 17 de noviembre.

Su objetivo era realizar el circuito ‘O’ de trekking que da una vuelta completa al lugar.

No obstante, en la zona se presentaron nevadas y fuertes vientos de hasta 190 kilómetros por hora de forma repentina.

Este miércoles 19 de noviembre comenzaron las labores de recuperación de los cuerpos.

Aunque el avance, reportan las autoridades locales, dependerá de las condiciones meteorológicas.

Así lo señaló José Ruiz, delegado presidencial de la Región de Magallanes:

“Cuando existan ventanas se van a aprovechar para las labores operativas, hay una coordinación al instante entre el Comando de Incidente y la Fuerza Aérea de Chile y mientras haya condiciones de seguridad para sobrevolar y proceder con la evacuación, se van a realizar” José Ruiz, delegado presidencial de la Región de Magallanes

Ruiz también mencionó que los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la ciudad Puerto de Natales, a 60 kilómetros del Parque Torres del Paine.